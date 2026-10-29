मीनाक्षी शिंदे के इस्तीफे के बाद आदित्य ठाकरे का सवाल- अब गिरफ्तारी कब होगी? संजय राउत ने सरकार और पुलिस को घेरा

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने भी इस मामले में सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ठाणे की स्थिति बीड से भी खराब हो गई है। राउत ने इसे राजनीतिक हत्या बताते हुए मीनाक्षी शिंदे और राजेंद्र शिंदे पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। राउत ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने इससे पहले इतना कमजोर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नहीं देखा। उन्होंने दावा किया कि पुलिस आयुक्त को भी पता है कि इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता कौन है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस सबूत जुटाने में सक्षम नहीं है तो पुलिस विभाग को ही भंग कर देना चाहिए।