सिद्धारमैया के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा, पुलिस बोली- यौन शोषण के आरोप मनगढ़ंत

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया है। पुलिस ने वीडियो में लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को मनगढ़ंत और जानबूझकर तैयार की गई कहानी बताया है। पुलिस के मुताबिक, अब तक की जांच में ऐसे किसी घटना के होने के सबूत नहीं मिले हैं, जिसका जिक्र वीडियो में किया गया है।