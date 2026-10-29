सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बना दिया किताबी बात, प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और CAQM को लगी फटकार

अपने दिए आदेश की पालना नहीं होंने पर कोर्ट ने अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि आपने किया क्या है एक साल में? कोर्ट ने पूछा कि क्या पिछले साल दिए गए आदेशों की पालने के लिए बनाई गई प्रवर्तन टीमों ने वास्तव में चिन्हित इलाकों का दौरा किया था। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इन इलाकों का AQI बढ़ा है या कम हुआ है, इसकी जांच भी की है या नहीं। अनुपालना रिपोर्ट और डेटा नहीं देने के कारण कोर्ट ने कहा कि उनके दिए आदेश मजाक बनकर रह जाते हैं।