कर्नाटक मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी

मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया कि, इसमें से 7 रुपये किसानों को मिलेंगे और 1 रुपया सहकारी समितियों को जाएगा। कीमतों में यह बढ़ोतरी 1 नवंबर से लागू होगी। गौड़ा ने कहा कि, राज्य में कम बारिश के कारण किसानों के सामने आए संकट को देखते हुए विधान परिषद में सभी दलों के सदस्यों ने उनकी मदद के लिए कदम उठाने की मांग की थी। दूध उत्पादक खुद भी विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए थे और सहकारी समितियों ने भी कीमतें बढ़ाने पर जोर दिया था।