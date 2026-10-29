Bihar MLC Election: दरभंगा स्नातक सीट पर आरजेडी के अनिल झा को मिली जीत

Darbhanga Graduate Seat Result: बिहार की दरभंगा स्नातक विधान परिषद सीट पर मतगणना के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार अनिल कुमार झा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी सर्वेश कुमार को 450 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। करीब 60 घंटे तक चली मतगणना के बाद परिणाम सामने आया। जीत की खबर मिलते ही राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस चुनाव में सर्वेश कुमार शुरुआती दौर में बढ़त बनाए हुए थे और भाजपा को अपनी जीत की उम्मीद थी। हालांकि, दूसरी वरीयता के मतों की गिनती के बाद मुकाबले का रुख बदल गया और अनिल कुमार झा ने बाजी मार ली।