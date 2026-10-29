बिहार MLC चुनाव: नीरज कुमार का बड़ा बयान, बोले- आज की जदयू पहले जैसी नहीं, अनुशासन जरूरी

Neeraj Kumar (Photo-IANS)
पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नवनिर्वाचित एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की जदयू पहले जैसी नहीं है। पार्टी में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है और किसी को भी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जाएगी। नीरज कुमार ने चुनाव के दौरान उनका हालचाल पूछने और पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ देने वाले लोगों से मुलाकात करने की बात भी कही।
नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी का माहौल बदल चुका है और आज की जदयू पहले से अलग है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना होगा। किसी को भी राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो लोग उनके बीमार होने पर हालचाल पूछने पहुंचे थे और जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन किया, वह उन सभी से मुलाकात करेंगे। मुश्किल समय में साथ देने वाले लोगों से मिलना उनकी प्राथमिकता है।
नवनिर्वाचित एमएलसी ने कहा कि विधान परिषद की आठ सीटों पर हुए चुनाव जदयू के साथ-साथ INDIA गठबंधन में शामिल सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण थे। हालांकि, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट सबसे ज्यादा अहम थी, क्योंकि वहां राजनीतिक जोड़तोड़ की कोशिशें चल रही थीं। नीरज कुमार ने अपनी जीत का श्रेय भगवती गुप्ता के आशीर्वाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन और गठबंधन के सभी पांच घटक दलों के नेताओं के सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि सभी के समर्थन के कारण उन्हें अपना सिर झुकाने की नौबत नहीं आई।
नीरज कुमार ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राजेश राम से सवाल किया कि जब कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, तो वहां कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा? वे पटना में भी क्यों हार गए? कुछ लोग तो अब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो गए हैं।
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