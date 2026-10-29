29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बिहार MLC चुनाव: नीरज कुमार का बड़ा बयान, बोले- आज की जदयू पहले जैसी नहीं, अनुशासन जरूरी

बिहार विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नवनिर्वाचित एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की जदयू पहले जैसी नहीं है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पटना

image

kamlesh sharma

Updated: 29 Oct 2026, 1:39 PM IST

Neeraj Kumar

Neeraj Kumar (Photo-IANS)

पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नवनिर्वाचित एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की जदयू पहले जैसी नहीं है। पार्टी में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है और किसी को भी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जाएगी। नीरज कुमार ने चुनाव के दौरान उनका हालचाल पूछने और पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ देने वाले लोगों से मुलाकात करने की बात भी कही।

आज की जदयू पहले जैसी नहीं, अनुशासन जरूरी'

नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी का माहौल बदल चुका है और आज की जदयू पहले से अलग है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना होगा। किसी को भी राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो लोग उनके बीमार होने पर हालचाल पूछने पहुंचे थे और जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन किया, वह उन सभी से मुलाकात करेंगे। मुश्किल समय में साथ देने वाले लोगों से मिलना उनकी प्राथमिकता है।

पटना स्नातक सीट को बताया सबसे अहम

नवनिर्वाचित एमएलसी ने कहा कि विधान परिषद की आठ सीटों पर हुए चुनाव जदयू के साथ-साथ INDIA गठबंधन में शामिल सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण थे। हालांकि, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट सबसे ज्यादा अहम थी, क्योंकि वहां राजनीतिक जोड़तोड़ की कोशिशें चल रही थीं। नीरज कुमार ने अपनी जीत का श्रेय भगवती गुप्ता के आशीर्वाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन और गठबंधन के सभी पांच घटक दलों के नेताओं के सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि सभी के समर्थन के कारण उन्हें अपना सिर झुकाने की नौबत नहीं आई।

कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव पर कांग्रेस को घेरा

नीरज कुमार ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राजेश राम से सवाल किया कि जब कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, तो वहां कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा? वे पटना में भी क्यों हार गए? कुछ लोग तो अब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Oct 2026, 1:39 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / बिहार MLC चुनाव: नीरज कुमार का बड़ा बयान, बोले- आज की जदयू पहले जैसी नहीं, अनुशासन जरूरी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे की शिवसेना आमने-सामने, चुनावी हार पर सहयोगी दल ने उठाए सवाल, नागपुर का जिक्र कर घेरा

eknath shinde devendra fadnavis
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद की AIF और FPI के असली निवेशकों की जानकारी सार्वजनिक करने की याचिका खारिज

Mahua Moitra
राष्ट्रीय

ऑस्ट्रेलिया में ऊंटनी के दूध से बनाई देसी चाय, 18 साल पुरानी बीकानेर की यादें हुईं ताजा

Joseph Freeman
राष्ट्रीय

INDIA गठबंधन की बैठक खत्म, कल होगा ‘जनता का महाभियोग’ कार्यक्रम; गौरव गोगोई बोले- वोट का अधिकार बचाना जरूरी

Congress Reaction
राष्ट्रीय

मुंबई के विरार की एक सोसायटी के एक फ्लैट में मिले तीन भाई और बहन के शव

क्राइम सीन फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.