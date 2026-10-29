PM Modi on Democracy: ‘लोकतंत्र की चोरी’ पर PM मोदी क्यों हैं खामोश? गौरव गोगोई ने BJP को घेरा, कांग्रेस की रैली रोकने का आरोप

Congress Rally November 1, Gaurav Gogoi News in Hindi: नई दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं, और हालात में तनातनी साफ दिख रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब लोकतंत्र जैसे बड़े मुद्दे सामने हैं, सरकार जवाब देने से बच रही है। इसी बीच, एक नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली से ठीक पहले पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है, जिससे राजनीति और गर्मा गई है।