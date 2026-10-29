बिहार में फर्जी शिक्षकों के नाम पर करोड़ों का खेल, 46 हजार की सैलरी को बना दिया करीब 5 लाख रुपये

बिहार सरकार के आंतरिक ऑडिट में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पोर्टल तक अनधिकृत पहुंच (Unauthorized Access), लॉगइन क्रेडेंशियल के दुरुपयोग और सैलरी भत्तों में अवैध रूप से मनचाही बढ़ोतरी किए जाने के मामले पकड़े गए हैं। ऑडिट में खुलासा हुआ है कि नवादा, पटना और भागलपुर इन तीनों जिलों में कुल मिलाकर करीब 1.85 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ जगहों पर ऐसे शिक्षकों के नाम पर भी पैसे ट्रांसफर किए गए, जिनका वास्तव में कोई सबूत नहीं था।