BJP Election Results: सीटों का हिसाब छोड़िए, रोजगार और महंगाई पर जवाब दीजिए! जयराम रमेश का PM मोदी से सीधा सवाल

Inflation and Unemployment in India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बेरोजगारी, महंगाई और निजी निवेश में सुस्ती जैसे मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हालिया चुनावी नतीजों का हवाला देकर दावा किया कि जनता सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। उनके इस हमले ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है कि आखिर चुनावी प्रदर्शन और आर्थिक मुद्दों के बीच विपक्ष किस तरह सियासी संदेश देना चाहता है।