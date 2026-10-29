‘वोटरों पर बोझ डालने के बजाय उनके पास जाइए’. दिल्ली SIR पर मुख्य न्यायाधीश नायडू की EC को नसीहत

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि प्रक्रिया के नाम पर आम जनता को परेशान करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार SIR में हमने कहा था कि आयोग के पास कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, लेकिन आप फॉर्म 6 को नहीं छू सकते। फॉर्म 6, 7 और 8 तयशुदा हैं। आप इनमें अपनी मर्जी से मनचाहा बदलाव नहीं कर सकते, हालांकि इनमें कुछ नई जानकारियां जोड़ी जा सकती हैं। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि जो नाम साल 2003 की मतदाता सूची में जांचे जा चुके थे, उन्हें इतने साल बाद अचानक 'तार्किक विसंगति' का हवाला देकर दोबारा कैसे खोला जा सकता है? बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इसे एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अनुमति दी गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने इसकी कानूनी वैधता पर अपनी मुहर लगा दी है।