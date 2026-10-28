‘जीरो चेक कर लो भाई’: पीयूष गोयल ने AI तस्वीर के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर कसा तंज

BJP vs Congress: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में हुए विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है।

गोयल द्वारा पोस्ट की गई इस तस्वीर में राहुल गांधी को एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के रूप में दिखाया गया है।

तस्वीर में दिख रही पेट्रोल मशीन पर उन चार राज्यों के नाम लिखे हैं जहां चुनाव हुए थे, जबकि मीटर में "0.00" का आंकड़ा दिख रहा है—जो इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन (जीरो सीट) को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए गोयल ने कैप्शन लिखा, "जीरो चेक कर लो भाई"।