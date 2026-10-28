दिल्ली में वकीलों के विरोध के बाद पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई, ACP मनस्वी वशिष्ठ और इंस्पेक्टर अरुण कुमार का तबादला

समिति के मुताबिक, वकील मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर जब शाहदरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उस समय ACP और SHO ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले में नामजद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि, वकीलों का दावा है कि अगले दिन दोबारा थाने पहुंचने पर उन्हें पता चला कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद वकीलों ने यह आरोप भी लगाया कि ACP मनस्वी वशिष्ठ ने अपनी रिवॉल्वर दिखाई और वहां मौजूद वकीलों को डराया-धमकाया।