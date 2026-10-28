28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

‘राहुल गांधी को अच्छी सलाह की जरूरत’, PM मोदी और मोहन भागवत पर बयान को लेकर पंकज चौधरी का कांग्रेस पर पलटवार

Pankaj Chaudhary on Rahul Gandhi: पंकज चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अच्छी सलाह की जरूरत है। PM मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर उन्होंने पलटवार किया। साथ ही 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट बंटवारे की रणनीति पर भी बात की।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Updated: 28 Oct 2026, 5:51 PM IST

Pankaj Chaudhary on Rahul Gandhi

PM मोदी और मोहन भागवत पर बयान को लेकर पंकज चौधरी का कांग्रेस पर पलटवार, फोटो सोर्स- ANI

Pankaj Chaudhary Statement: उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत पर कांग्रेस की टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अच्छी सलाह देने वाले लोगों को नियुक्त करना चाहिए। चौधरी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बारे में जिस तरह से बात करते हैं, उस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है।

समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, उससे कांग्रेस अपना ही नुकसान कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत है, जो उसे सही सलाह दे सकें।

राहुल गांधी की बयानबाजी पर साधा निशाना

पंकज चौधरी ने राहुल गांधी की बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बारे में बोलते समय सोच-विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बारे में बात करते हैं, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि उन्हें अच्छी सलाह देने वाले लोगों को नियुक्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत के बारे में जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उससे वे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। चौधरी ने कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्टी के मौजूदा तौर-तरीकों पर उसे आत्ममंथन करने की जरूरत है।

‘सुप्रीम कोर्ट जाइए’, CJP से 50 करोड़ हर्जाने की मांग करने वाले वकील से बोला दिल्ली हाईकोर्ट

ये भी पढ़ें
Delhi High Court CJP protest PIL

'वोट चोरी' के आरोप पर राहुल गांधी ने दी थी चेतावनी

दरअसल, हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, RSS प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कथित तौर पर चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसे 'वोट चोरी' का मामला बताते हुए कहा था कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे INDIA ब्लॉक के मार्च को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शन स्थल पर राहुल गांधी ने कहा था कि देश के साथ जो किया गया है, वह देशद्रोह है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत या ज्ञानेश कुमार, इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

यूपी चुनाव में टिकट बंटवारे पर भी बोले पंकज चौधरी

बातचीत के दौरान पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति पर भी अपनी बात रखी। मौजूदा विधायकों के टिकट काटने को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि पार्टी में 40 या 50 फीसदी विधायकों के टिकट काटने का कोई तय फॉर्मूला नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी परिवार या एक व्यक्ति के इशारे पर चलने वाली पार्टी नहीं है। उम्मीदवारों के चयन में संगठन के विभिन्न स्तरों से मिलने वाले सुझावों और जिला अध्यक्षों की राय को भी महत्व दिया जाता है।

चौधरी के मुताबिक, पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना है और इसी आधार पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। टिकट वितरण में महिलाओं की भागीदारी, जातीय समीकरण, उम्मीदवार की जीतने की क्षमता और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

2027 में यूपी में बीजेपी और सपा के बीच मुकाबले की तैयारी

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और वर्ष 2027 में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। वहीं, कांग्रेस भी राज्य में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन, जातीय समीकरणों और राजनीतिक बयानबाजी को लेकर सभी दलों की रणनीति पर नजर बनी हुई है।

‘शराब बुकिंग ऐप 24 घंटे में वापस लें’: AAP का सरकार को अल्टीमेटम, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Delhi Liquor Booking App

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Updated on:

28 Oct 2026, 5:51 PM IST

Published on:

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘राहुल गांधी को अच्छी सलाह की जरूरत’, PM मोदी और मोहन भागवत पर बयान को लेकर पंकज चौधरी का कांग्रेस पर पलटवार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सुप्रीम कोर्ट जाइए’, CJP से 50 करोड़ हर्जाने की मांग करने वाले वकील से बोला दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi High Court CJP protest PIL
नई दिल्ली

‘शराब बुकिंग ऐप 24 घंटे में वापस लें’: AAP का सरकार को अल्टीमेटम, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

Delhi Liquor Booking App
नई दिल्ली

2026 की लिस्ट में नाम, फिर भी नया फॉर्म? सुप्रीम कोर्ट के सवाल से चुनाव आयोग में हलचल

Draft Electoral Roll
राष्ट्रीय

CJI पर सोशल मीडिया टिप्पणी का मामला, संजय राउत को 17 नवंबर को खुद पेश होने का आदेश

Nikhil Wagle
नई दिल्ली

मजीठिया पर ड्रग्स बेचकर 736 करोड़ रुपये कमाने का आरोप, मनीष सिसोदिया बोले- भगवंत मान ने नशे के खिलाफ छेड़ी जंग

Manish Sisodia
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.