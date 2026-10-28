‘राहुल गांधी को अच्छी सलाह की जरूरत’, PM मोदी और मोहन भागवत पर बयान को लेकर पंकज चौधरी का कांग्रेस पर पलटवार

दरअसल, हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, RSS प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कथित तौर पर चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसे 'वोट चोरी' का मामला बताते हुए कहा था कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे INDIA ब्लॉक के मार्च को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शन स्थल पर राहुल गांधी ने कहा था कि देश के साथ जो किया गया है, वह देशद्रोह है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत या ज्ञानेश कुमार, इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।