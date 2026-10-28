‘शराब बुकिंग ऐप 24 घंटे में वापस लें’: AAP का सरकार को अल्टीमेटम, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

DSIIDC के अधिकारियों के अनुसार, इस मोबाइल ऐप के जरिए उपभोक्ता दिल्ली में निगम के लगभग 210 सरकारी शराब ठेकों पर उपलब्ध अपनी पसंदीदा ब्रांड की शराब एडवांस में बुक करने के साथ ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद ग्राहक संबंधित आउटलेट पर जाकर अपनी बुकिंग की शराब ले सकते हैं। इस सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों को ब्रांड की उपलब्धता की जानकारी देकर दुकानों पर शराब की कमी और लंबी कतारों जैसी समस्याओं से राहत दिलाना है। हालांकि, ऐप के जरिए बुकिंग करने पर भी खरीदारी की मौजूदा सीमा लागू रहेगी, जिसके तहत एक व्यक्ति अधिकतम 9 लीटर व्हिस्की और 18 लीटर बीयर खरीद सकता है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल प्रचार-प्रसार की कमी के कारण ऐप को ग्राहकों से धीमी प्रतिक्रिया मिल रही है।