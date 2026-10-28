राहुल गांधी का टाटा समूह को लेकर बड़ा बयान, मोदी-शाह पर साधा निशाना; उद्योगपतियों की चुप्पी पर उठाए सवाल

Tata Group Controversy: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टाटा समूह को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टाटा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन देश के बड़े उद्योगपति इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि देश का कारोबार किसी की निजी जागीर नहीं है। उन्होंने उद्योगपतियों से सवाल किया कि आखिर वे कब तक चुप रहेंगे।