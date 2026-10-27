दिल्ली के भारत नगर में 12वीं की छात्रा घर में मृत मिली, पुलिस को चैट में परेशानी के संकेत; सभी पहलुओं से जांच जारी

Class 12 Student Death Delhi: दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा मुस्कान की घर में फंदे से लटकी हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, छात्रा के प्रेमी के कथित रूप से अधिकार जताने वाले व्यवहार से परेशान होने की बात सामने आई है। हालांकि, उसकी मौत की असली वजह और घटना से जुड़ी परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं। पुलिस मामले के सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।