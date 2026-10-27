दिल्ली के भारत नगर में 12वीं की छात्रा घर में मृत मिली, पुलिस को चैट में परेशानी के संकेत; सभी पहलुओं से जांच जारी

दिल्ली के भारत नगर में 12वीं की छात्रा घर में मृत मिली, फोटो सोर्स- प्रतीकात्मक फोटो
Class 12 Student Death Delhi: दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा मुस्कान की घर में फंदे से लटकी हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, छात्रा के प्रेमी के कथित रूप से अधिकार जताने वाले व्यवहार से परेशान होने की बात सामने आई है। हालांकि, उसकी मौत की असली वजह और घटना से जुड़ी परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं। पुलिस मामले के सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।
बता दें कि मुस्कान के परिवार ने आशंका जताई है कि घर में किसी के घुसने के बाद उसकी हत्या की गई हो सकती है। परिवार के इस आरोप की भी जांच की जा रही है। फिलहाल, पुलिस ने मौत को लेकर किसी एक संभावना की पुष्टि नहीं की है।
मामले से जुड़ी शुरुआती जानकारी के अनुसार, CCTV फुटेज में कथित तौर पर एक लड़का छात्रा की मौत से कुछ समय पहले घर में प्रवेश करता दिखाई दिया। इसके बाद तीन लड़कियों के भी घर में आने और फिर वहां से जाने की बात सामने आई है। पुलिस इन गतिविधियों और घटना के समय के बीच संबंध की जांच कर रही है। इन लोगों की भूमिका को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बताया था कि शुरुआती जांच में छात्रा की चैट से उसके परेशान होने के संकेत मिले हैं। अब सामने आई जानकारी में उसके प्रेमी के कथित अधिकार जताने वाले व्यवहार को भी संभावित पहलू के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, केवल चैट या शुरुआती जानकारी के आधार पर मौत का कारण तय नहीं किया जा सकता।
भारत नगर थाना पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों, CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस जांच पूरी होने और जरूरी साक्ष्यों की पुष्टि के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग