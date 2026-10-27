कांग्रेस की रैली से पहले शशि थरूर का बड़ा बयान, बोले- नागरिकों के अधिकार कैसे छीनने देंगे?

Ramlila Maidan Rally: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली पार्टी की रैली से पहले केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर असर पड़ रहा है, तो विपक्ष चुप कैसे रह सकता है? थरूर ने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं। सरकार को बस एक काम करना चाहिए, जिससे सभी संतुष्ट हो सकें और विपक्ष का विरोध रुक जाए।