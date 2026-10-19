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मस्क या अंबानी, किसका इंटरनेट चुनेगी जनता? शशि थरूर ने कीमत को लेकर कही बड़ी बात

Latest Statement of Shashi Tharoor: शशि थरूर ने स्टारलिंक को लेकर कहा कि एलन मस्क और मुकेश अंबानी की कंपनियों को एक ही प्रक्रिया से गुजरना है। उनके मुताबिक, इंटरनेट सेवा चुनने में कीमत और सुविधा अहम होंगी।
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भारत

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Imran Sheikh

Oct 19, 2026

Elon Musk Starlink India

स्टारलिंक की भारत में शुरुआत और इंटरनेट की कीमत को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी राय रखी। (फाइल फोटो-ANI)

Elon Musk Starlink India:एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की भारत में शुरुआत को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अभी सरकार की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के मुताबिक, स्टारलिंक और मुकेश अंबानी की कंपनी एक ही प्रक्रिया से गुजर रही हैं। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि मस्क की कंपनी पीछे है और अंबानी की कंपनी आगे।

थरूर ने कहा कि स्टारलिंक को भारत में सेवा शुरू करने से पहले तकनीक, सुरक्षा और सिग्नल भेजने से जुड़े कई पहलुओं पर विचार करना होगा। इसके बाद कीमत भी अहम होगी, क्योंकि आखिर में ग्राहक ही तय करेंगे कि उन्हें कौन-सी इंटरनेट सेवा लेनी है।

दस गुना ज्यादा कीमत हुई तो क्या करेंगे ग्राहक?

थरूर ने इंटरनेट सेवा की कीमत को अहम बताते हुए कहा कि अगर एक कंपनी दूसरी के मुकाबले दस गुना ज्यादा पैसे लेती है, तो ग्राहक जरूर सोचेंगे कि ज्यादा कीमत चुकाने पर उन्हें क्या फायदा मिलेगा। अगर उन्हें लगेगा कि महंगी सेवा उनके लिए उतनी ही उपयोगी है, तो वे उसे चुन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वे कम कीमत वाली सेवा लेना पसंद करेंगे।

उनके बयान का साफ मतलब है कि सिर्फ नई तकनीक या बड़ी कंपनी का नाम किसी सेवा को सफल नहीं बना सकता। ग्राहकों को यह भी देखना होगा कि उन्हें अपने खर्च के बदले कितनी अच्छी सुविधा मिल रही है।

सुरक्षा और तकनीक पर भी नजर

थरूर ने कहा कि स्टारलिंक के मामले में सिर्फ कीमत पर फैसला नहीं होगा। सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देने के लिए तकनीक और सुरक्षा से जुड़े सवालों पर भी ध्यान देना जरूरी है। सिग्नल भेजने की व्यवस्था से जुड़ी बातों को भी देखना होगा। इसलिए सरकार की प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए।

स्टारलिंक की खासियत यह है कि यह जमीन पर बिछी केबल के बजाय अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देती है। ऐसी सेवा दूर-दराज के उन इलाकों में उपयोगी हो सकती है, जहां सामान्य इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। हालांकि, भारत में इसके इस्तेमाल और कीमत को लेकर लोगों की पसंद इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें कितनी अच्छी सेवा किस दाम पर मिलती है।

थरूर बोले- मैं अपने इंटरनेट से खुश हूं

अपनी पसंद के बारे में थरूर ने कहा कि वह अपने मौजूदा इंटरनेट कनेक्शन से संतुष्ट हैं और फिलहाल उन्हें स्टारलिंक की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को यह सेवा उपयोगी लगती है, उन्हें इसका इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए।

थरूर के बयान से साफ है कि स्टारलिंक और दूसरी इंटरनेट सेवाओं के बीच मुकाबले में कीमत, सुविधा और सुरक्षा तीनों अहम होंगे। आखिर में ग्राहक अपने बजट और जरूरत के हिसाब से फैसला करेंगे।

Starlink ने दिया Reliance को जवाब- “भारत में हाई स्पीड इंटरनेट देने की है पूरी तैयारी, रेगुलेटर्स के साथ 5 साल से चल रही बातचीत”

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मुकेश अंबानी

Updated on:

19 Oct 2026 01:39 pm

Published on:

19 Oct 2026 01:39 pm

Hindi News / National News / मस्क या अंबानी, किसका इंटरनेट चुनेगी जनता? शशि थरूर ने कीमत को लेकर कही बड़ी बात

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