मस्क या अंबानी, किसका इंटरनेट चुनेगी जनता? शशि थरूर ने कीमत को लेकर कही बड़ी बात

Elon Musk Starlink India:एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की भारत में शुरुआत को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अभी सरकार की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के मुताबिक, स्टारलिंक और मुकेश अंबानी की कंपनी एक ही प्रक्रिया से गुजर रही हैं। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि मस्क की कंपनी पीछे है और अंबानी की कंपनी आगे।