Starlink ने दिया Reliance को जवाब- “भारत में हाई स्पीड इंटरनेट देने की है पूरी तैयारी, रेगुलेटर्स के साथ 5 साल से चल रही बातचीत”

स्टारलिंक की मंजूरी में देरी को लेकर एलन मस्क ने 7 अक्टूबर को एक्स पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत के कुछ बड़े उद्योगपति कंपनी की मंजूरी में रुकावट डाल रहे हैं। हालांकि, उस समय उन्होंने किसी उद्योगपति का नाम नहीं लिया था। इसके अगले दिन मस्क ने मुकेश अंबानी पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अंबानी ही भारत के 'असली बॉस' हैं। मस्क ने यह भी पूछा कि जब स्टारलिंक 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस हासिल कर चुकी है और भारत के नियमों का पालन करने में पांच साल लगा चुकी है, तो उसे अब तक मंजूरी क्यों नहीं मिली है। मस्क ने तंज कसते हुए अंबानी को 'भारत का असली बॉस' तक कह दिया और सवाल किया कि क्या वह स्टारलिंक को भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका देंगे।