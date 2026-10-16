Bank Holiday: सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे पर कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

17 अक्टूबर (महा सप्तमी): इस दिन अगरतला में बैंक बंद रहेंगे।

19 अक्टूबर (दशहरा/महा नवमी/आयुध पूजा/दुर्गा पूजा): अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और शिलॉन्ग में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

20 अक्टूबर (दशहरा/विजयादशमी/महानवमी): गंगटोक और इंफाल को छोड़कर ज्यादातर प्रमुख शहरों में बैंक बंद रहेंगे।

21 अक्टूबर (विजयादशमी/दुर्गा पूजा): अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

22 और 23 अक्टूबर (दुर्गा पूजा/दशैं): गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे।

26 अक्टूबर (लक्ष्मी पूजा/विलय दिवस/महर्षि वाल्मीकि जयंती): अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

29 अक्टूबर (करवा चौथ): शिमला में बैंक बंद रहेंगे।

31 अक्टूबर (सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती): अहमदाबाद में बैंक बंद रहेंगे।