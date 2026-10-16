Post Office SSY में बेटियों को मिलता है अच्छा-खासा ब्याज, 21 साल की होने पर मिल सकते हैं 66 लाख रुपये, समझिए कैलकुलेशन

SSY Calculator: बच्चों की हायर एजुकेशन और शादी में होने वाले खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। निम्न और मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन खर्चों के लिए रकम जुटाना एक बड़ी चुनौती रहती है। अगर आप बच्चों के जन्म से या उनके बचपन से ही इन खर्चों के लिए निवेश करें, तो एक अच्छा-खासा फंड तैयार हो सकता है। बेटियों के मामले में सुकन्या समृद्धि योजना काफी लोकप्रिय है। इसमें निवश करके पेरेंट्स अपनी बेटी की हायर एजुकेशन और शादी के लिए अच्छा-खासा फंड जमा कर सकते हैं। यह एक सरकार समर्थित स्कीम है, इसलिए इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है।