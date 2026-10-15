गलत UPI ID पर भेज दिए पैसे? घबराएं नहीं, जानें रकम वापस पाने का तरीका

UPI से गलत खाते में पैसे भेजने और पेमेंट फेल होने के मामले अलग-अलग हैं। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया, लेकिन आपके खाते से रकम कट गई, तो तय प्रक्रिया के अनुसार पैसा वापस आ सकता है। लेकिन अगर पेमेंट सक्सेस हो गया और रकम किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पहुंच गई, तो मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक आमतौर पर दूसरे ग्राहक के खाते से बिना निर्धारित प्रक्रिया के रकम सीधे नहीं निकाल सकता। आपका बैंक संबंधित बैंक से संपर्क कर पैसे वापस कराने का अनुरोध कर सकता है। इसके बाद रकम पाने वाले व्यक्ति से संपर्क करके रिफंड की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।