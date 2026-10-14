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RD Vs SIP: 5 साल बाद चाहिए पैसा तो आरडी और एसआईपी में से कहां करें निवेश, जानिए कहां होगा आपको फायदा

Investment Tips: बहुत से लोग शॉर्ट टर्म गोल के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपीे में निवेश करते हैं। ध्यान रखें कि यहां मार्केट से जुड़ा जोखिम रहता है। जरूरत पड़ने पर आपका पैसा आपके काम न आए, तो परेशानी हो सकती है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Oct 14, 2026

RD vs SIP

आरडी में ब्याज दर तय होती है। (PC: AI)

अगर आपको पांच साल बाद कार खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना है या परिवार में किसी बड़े कार्यक्रम के लिए रकम चाहिए, तो हर महीने बचत करने का तरीका अभी तय करना जरूरी है। ऐसे में दो पॉपुलर विकल्प सामने आते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP)। दोनों में आप हर महीने एक तय रकम निवेश कर सकते हैं, लेकिन पैसे की सुरक्षा और रिटर्न के मामले में दोनों के बीच बड़ा अंतर है। आरडी में ब्याज दर पहले से तय होती है, जबकि म्यूचुअल फंड की एसआईपी का रिटर्न शेयर बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इसलिए निवेश का चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि आपको तय समय पर पैसा चाहिए या आप बेहतर रिटर्न की संभावना के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं।

RD क्या है और इसमें पैसा कैसे बढ़ता है?

रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत करने का एक तरीका है। इसमें आपको हर महीने एक तय रकम जमा करनी होती है। खाता खोलते समय तय की गई ब्याज दर के आधार पर मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम का अनुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिए, आप पांच साल बाद कार खरीदना चाहते हैं या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि जरूरत के समय आपकी बचत की वैल्यू घट जाए, तो आरडी एक उपयोगी विकल्प हो सकती है।

इसमें शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का सीधा असर नहीं पड़ता। हर महीने तय रकम जमा करने से बचत की आदत भी बनती है और मैच्योरिटी पर कितनी रकम मिलेगी, इसका हिसाब लगाना आसान होता है। हालांकि, आरडी में मिलने वाला रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम हो सकता है। इसके अलावा, आरडी से मिलने वाले ब्याज पर आपकी लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लग सकता है।

SIP क्या है और RD से कितनी अलग है?

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी अपने आप में कोई निवेश योजना नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड में नियमित अंतराल पर पैसा लगाने का तरीका है। इसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो आपका पैसा मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश होता है। बाजार अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपके निवेश की वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन बाजार गिरने पर निवेश की वैल्यू घट भी सकती है।

पांच साल का समय निवेश को बाजार के उतार-चढ़ाव से उबरने का कुछ मौका दे सकता है, लेकिन इससे जोखिम खत्म नहीं होता। मसलन, अगर आपके लक्ष्य से ठीक एक साल पहले शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ जाए, तो जरूरत के समय आपके निवेश की वैल्यू उम्मीद से कम हो सकती है। इसलिए सिर्फ पुराने रिटर्न देखकर इक्विटी एसआईपी चुनना सही नहीं है। म्यूचुअल फंड का पिछला परफॉर्मेंस भविष्य में मिलने वाले रिटर्न की गारंटी नहीं देता।

पांच साल के टार्गेट के लिए RD कब बेहतर है?

अगर आपका लक्ष्य तय है और आप किसी भी हालत में तय समय पर रकम चाहते हैं, तो आरडी पर विचार किया जा सकता है। इसके तीन प्रमुख फायदे हैं:

  • रिटर्न का अनुमान: तय ब्याज दर के कारण मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम का अनुमान लगाना आसान होता है।
  • बचत में अनुशासन: हर महीने एक निश्चित रकम जमा करने से लक्ष्य के लिए पैसा जुटाना आसान हो सकता है।
  • बाजार की चिंता नहीं: शेयर बाजार की रोजाना की चाल पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती।

खास बात यह है कि अगर आप पांच साल बाद मिलने वाली रकम का इस्तेमाल टाल नहीं सकते, तो निवेश में स्थिरता आपके लिए ज्यादा मायने रख सकती है। हालांकि, आरडी की ब्याज दर, समय से पहले पैसा निकालने के नियम और टैक्स को समझना जरूरी है। बैंक और पोस्ट ऑफिस की योजनाओं की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं।

SIP कब चुन सकते हैं?

अगर आप निवेश में उतार-चढ़ाव सह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने लक्ष्य को कुछ समय आगे बढ़ा सकते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी पर विचार कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा आकर्षण लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। लेकिन यह संभावना है, गारंटी नहीं। बाजार में गिरावट आने पर आपकी जमा रकम की वैल्यू भी कम हो सकती है। एसआईपी चुनने से पहले अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, निवेश की अवधि और पैसों की जरूरत को समझें। अगर पांच साल बाद पूरी रकम की जरूरत है, तो यह भी सोचें कि बाजार गिरने की स्थिति में आप क्या करेंगे।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

14 Oct 2026 03:08 pm

Published on:

14 Oct 2026 03:07 pm

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