RD Vs SIP: 5 साल बाद चाहिए पैसा तो आरडी और एसआईपी में से कहां करें निवेश, जानिए कहां होगा आपको फायदा

अगर आपको पांच साल बाद कार खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना है या परिवार में किसी बड़े कार्यक्रम के लिए रकम चाहिए, तो हर महीने बचत करने का तरीका अभी तय करना जरूरी है। ऐसे में दो पॉपुलर विकल्प सामने आते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP)। दोनों में आप हर महीने एक तय रकम निवेश कर सकते हैं, लेकिन पैसे की सुरक्षा और रिटर्न के मामले में दोनों के बीच बड़ा अंतर है। आरडी में ब्याज दर पहले से तय होती है, जबकि म्यूचुअल फंड की एसआईपी का रिटर्न शेयर बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इसलिए निवेश का चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि आपको तय समय पर पैसा चाहिए या आप बेहतर रिटर्न की संभावना के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं।