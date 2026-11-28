एफडी में कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको सिर्फ शुरुआती जमा रकम पर ही ब्याज नहीं मिलता, बल्कि पहले से मिले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने क्युमुलेटिव एफडी में पैसा लगाया है, तो हर तिमाही मिलने वाला ब्याज आपकी मूल जमा राशि में जुड़ जाता है। अगली तिमाही में ब्याज की गणना बढ़ी हुई रकम पर होती है। यह प्रक्रिया मैच्योरिटी तक चलती रहती है। इसी वजह से लंबे समय के निवेश में कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा दिखाई देता है। क्युमुलेटिव एफडी में ब्याज जमा होता रहता है और मैच्योरिटी पर मूलधन के साथ मिलता है। वहीं, नॉन-क्युमुलेटिव एफडी में निवेशक को तय अंतराल पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।