EPF में 8.25 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। (PC: AI)
NPS Calculator: रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता न हो, इसके लिए नौकरी के शुरुआती सालों से ही बचत करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ पैसा जमा करना काफी नहीं है। यह भी समझना जरूरी है कि आपका पैसा किस योजना में तेजी से बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों के सामने रिटायरमेंट के लिए दो प्रमुख विकल्प कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) होते हैं। दोनों योजनाओं का मकसद बुढ़ापे के लिए फंड तैयार करना है, लेकिन इनमें निवेश का तरीका अलग है। EPF में सरकार की ओर से हर साल ब्याज दर तय की जाती है, जबकि NPS में आपका पैसा शेयर बाजार और दूसरे निवेश विकल्पों में लगाया जाता है। ऐसे में लंबे समय तक निवेश करने पर NPS में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है।
मान लीजिए आपकी उम्र अभी 38 साल है और रिटायरमेंट में 22 साल बाकी हैं। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक कितना फंड तैयार होगा? आइए कैलकुलेशन से समझते हैं कि EPF और NPS में कौन सा विकल्प ज्यादा पैसा दे सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट बचत की एक प्रमुख योजना है। इसके तहत कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा जमा करता है। इस योजना में कर्मचारी और कंपनी दोनों की ओर से योगदान किया जाता है। आमतौर पर कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12 फीसदी ईपीएफ खाते में जमा करता है। कंपनी भी अपनी ओर से योगदान करती है। हालांकि, कंपनी के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है। ईपीएफ की ब्याज दर हर साल तय की जाती है। फिलहाल इस पर 8.25 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश पर शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का सीधा असर नहीं पड़ता। यानी एनपीएस की तरह इसमें बाजार से जुड़े जोखिम नहीं होते। हालांकि, भविष्य में ईपीएफ की ब्याज दर बदल सकती है।
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस रिटायरमेंट के लिए बनाई गई एक बाजार आधारित निवेश योजना है। इसमें नौकरीपेशा और दूसरे पात्र निवेशक अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से जमा कर सकते हैं। ईपीएफ से अलग, एनपीएस में जमा पैसा अलग-अलग निवेश विकल्पों में लगाया जाता है। इसमें इक्विटी यानी शेयर, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं।
एनपीएस में लंबे समय तक निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। लेकिन इसका रिटर्न बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इसलिए इसमें मिलने वाले मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती। इस योजना का एक और फायदा है। रिटायरमेंट के समय जमा रकम का एक हिस्सा निकालने और बाकी रकम से एन्युटी खरीदकर नियमित पेंशन पाने का विकल्प मिलता है। एन्युटी के नियम निवेशक की कैटेगरी और निकासी के समय लागू नियमों पर निर्भर करते हैं।
अब दोनों योजनाओं की तुलना एक उदाहरण से करते हैं। मान लीजिए 38 साल का कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के लिए हर महीने 10,000 रुपये जमा करना शुरू करता है। वह 60 साल की उम्र तक यानी अगले 22 साल तक लगातार निवेश करता है। इस दौरान उसका कुल निवेश 26.40 लाख रुपये होगा। कैलकुलेशन के लिए ईपीएफ पर 8.25 फीसदी और एनपीएस पर 10 फीसदी सालाना रिटर्न मान लेते हैं।
|विवरण
|EPF
|NPS
|हर महीने निवेश
|₹10,000
|₹10,000
|निवेश की अवधि
|22 साल
|22 साल
|कुल जमा रकम
|₹26.40 लाख
|₹26.40 लाख
|अनुमानित सालाना रिटर्न
|8.25%
|10%
|60 साल की उम्र पर फंड
|₹71.22 लाख
|₹89.54 लाख
इस कैलकुलेशन के मुताबिक, एनपीएस में निवेश करने पर करीब 89.54 लाख रुपये का रिटायरमेंट फंड तैयार हो सकता है। वहीं, EPF में यह रकम करीब 71.22 लाख रुपये रह सकती है। यानी इस आधार पर एनपीएस में निवेश करने पर ईपीएफ के मुकाबले करीब 18.32 लाख रुपये ज्यादा फंड मिल सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एनपीएस हमेशा ईपीएफ से ज्यादा रिटर्न देगा। एनपीएस का रिटर्न बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। वहीं, ईपीएफ की ब्याज दर भी भविष्य में बदल सकती है।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस तुलना में दोनों खातों में हर महीने 10,000 रुपये जमा होने की कल्पना की गई है। ईपीएफ में कंपनी की ओर से मिलने वाला योगदान और EPS में जाने वाली रकम इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं है। इसलिए वास्तविक EPF फंड अलग हो सकता है।
एनपीएस का एक बड़ा फायदा यह है कि रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा रकम से नियमित पेंशन पाने का विकल्प मिलता है। इसके लिए जमा फंड का एक हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल करना होता है। मौजूदा सामान्य निकासी नियमों के तहत गैर-सरकारी एनपीएस सब्सक्राइबर को आमतौर पर कुल जमा फंड का कम से कम 20 फीसदी हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाना होता है। हालांकि, कुछ स्थितियों में अलग नियम और छूट लागू हो सकती हैं।
मान लीजिए रिटायरमेंट के समय आपके एनपीएस खाते में 89.5 लाख रुपये जमा हैं। इसका 20 फीसदी हिस्सा करीब 17.9 लाख रुपये होगा। इस रकम से आप एन्युटी खरीद सकते हैं। अगर एन्युटी पर सालाना 6 फीसदी ब्याज मान लिया जाए, तो आपको हर महीने करीब 8,950 रुपये पेंशन मिल सकती है।
|विवरण
|रकम
|रिटायरमेंट के समय NPS फंड
|₹89.50 लाख
|एन्युटी के लिए 20% रकम
|₹17.90 लाख
|अनुमानित सालाना एन्युटी रेट
|6%
|अनुमानित मासिक पेंशन
|₹8,950
यह पेंशन केवल अनुमानित गणना है। वास्तविक पेंशन एन्युटी प्लान, बीमा कंपनी की दरों और चुने गए विकल्प पर निर्भर करेगी। इस पर टैक्स भी लागू हो सकता है।
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