NPS Calculator: रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता न हो, इसके लिए नौकरी के शुरुआती सालों से ही बचत करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ पैसा जमा करना काफी नहीं है। यह भी समझना जरूरी है कि आपका पैसा किस योजना में तेजी से बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों के सामने रिटायरमेंट के लिए दो प्रमुख विकल्प कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) होते हैं। दोनों योजनाओं का मकसद बुढ़ापे के लिए फंड तैयार करना है, लेकिन इनमें निवेश का तरीका अलग है। EPF में सरकार की ओर से हर साल ब्याज दर तय की जाती है, जबकि NPS में आपका पैसा शेयर बाजार और दूसरे निवेश विकल्पों में लगाया जाता है। ऐसे में लंबे समय तक निवेश करने पर NPS में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है।