सोने के भाव अपने उच्च स्तर से काफी गिर गए हैं। (PC: AI)
24 Carat Gold Rate: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ने आज शनिवार को छुट्टी के चलते सोने के भाव जारी नहीं किये हैं। शुक्रवार को शाम के सत्र की कीमतों की बात करें, तो 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,26,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,23,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,12,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,02,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 81,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। हालांकि, सोने के भाव अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आ गए हैं।
तनिष्क में शनिवार को सोना शुक्रवार की तुलना में कम कीमत पर मिल रहा है। आज शनिवार को 22 कैरेट गोल्ड का रेट घटकर 1,17,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। यहां 18 कैरेट गोल्ड का रेट घटकर 96,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 1,28,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
कल्याण ज्वैलर्स के जयपुर शोरूम में शनिवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,27,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,17,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 95,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का भाव 74,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट
|22 कैरेट
|18 कैरेट
|14 कैरेट
|तनिष्क
|₹1,28,400
|₹1,17,700
|₹96,300
|कल्याण ज्वैलर्स (जयपुर)
|₹1,27,850
|₹1,17,200
|₹95,890
|₹74,580
|जोयालुक्कास
|₹1,27,850
|₹1,17,200
|₹95,890
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|₹1,27,850
|₹1,17,200
जोयालुक्कास के ऑनलाइन स्टोर्स पर शनिवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,27,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,17,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 95,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में शनिवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,27,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,17,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
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