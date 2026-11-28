24 Carat Gold Rate: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ने आज शनिवार को छुट्टी के चलते सोने के भाव जारी नहीं किये हैं। शुक्रवार को शाम के सत्र की कीमतों की बात करें, तो 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,26,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,23,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,12,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,02,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 81,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। हालांकि, सोने के भाव अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आ गए हैं।