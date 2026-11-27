शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1 फीसदी की तेजी आई। ब्रेंट क्रूड का भाव 98 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। इसकी वजह सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हुआ ताजा हमला रहा। इस घटना के बाद तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को सऊदी अरब के दक्षिण-पश्चिमी जजान क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, इस हमले में नेपाल के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और कुछ कामकाज अस्थायी रूप से रोकना पड़ा।