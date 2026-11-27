यह सवाल इस समय काफी अहम है। अगर किसी कंपनी ने एआई तकनीक अपनाने के बाद कर्मचारियों की संख्या घटाई है तो प्रभावित कर्मचारी को अपनी पॉलिसी की शर्तें ध्यान से देखनी चाहिए। कुछ पॉलिसियों में गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दिव्यांगता होने पर नौकरी जाने की स्थिति को कवर किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी की ओर से नौकरी खत्म करने या अस्थायी रूप से काम से हटाने की कुछ स्थितियां भी कवर में शामिल हो सकती हैं। हालांकि, AI के कारण नौकरी जाने पर क्लेम मिलेगा या नहीं, इसका कोई एक सामान्य नियम नहीं है। यह संबंधित पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगा। कई बार कंपनियां छंटनी के पीछे एआई को सीधे कारण नहीं बतातीं। ऐसे मामलों में टर्मिनेशन लेटर में दी गई वजह और पॉलिसी की शर्तें अहम हो जाती हैं।