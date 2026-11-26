जी हां, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण अगर पेंशन रुकी है तो आमतौर पर पेंशनर को बकाया रकम एरियर के रूप में मिल सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी रिटायर्ड कर्मचारी को हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलती है। वह नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना भूल जाता है और उसकी पेंशन दो महीने के लिए रोक दी जाती है। ऐसे में उसके 50,000 रुपये बकाया हो जाएंगे। जब वह जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देगा और बैंक इसे स्वीकार कर लेगा तो रुकी हुई रकम बाद में पेंशन के साथ मिल सकती है। हालांकि, पैसा कब खाते में आएगा, यह बैंक की प्रक्रिया और पेंशनर के रिकॉर्ड की जांच पर निर्भर करेगा।