24 Carat Gold Rate 26th Nov 2026: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू सर्राफा बाजारों में भी भाव बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखे। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार को सुबह के सत्र में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,22,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,20,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,09,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 99,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 79,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।