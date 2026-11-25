रजिस्ट्री इस बात का आधिकारिक रिकॉर्ड होती है कि दो पक्षों के बीच संपत्ति का लेनदेन हुआ है। लेकिन इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि बेचने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का असली मालिक था या उसे बेचने का कानूनी अधिकार था। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की पहली बिक्री ही गैरकानूनी तरीके से हुई थी या उसके पीछे वैध दस्तावेज नहीं थे। ऐसी स्थिति में आगे होने वाली रजिस्टर्ड बिक्री भी कानूनी विवाद में फंस सकती है। यानी अगर बेचने वाले का मालिकाना हक ही सही नहीं है, तो उसके नाम से की गई रजिस्ट्री खरीदार को पूरी कानूनी सुरक्षा नहीं दे सकती। इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन दस्तावेजों की जांच जरूर करनी चाहिए।