Gold Price Prediction: सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट ने उन परिवारों को खरीदारी का अच्छा मौका दिया है, जो शादी या दूसरे जरूरी कामों के लिए ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं। जनवरी 2026 में करीब 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला सोना अब घटकर करीब 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। हालांकि, बाजार के जानकारों का मानना है कि कीमतों में अभी और गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अभी सोने के गहने खरीद लेना समझदारी होगी या कुछ समय और इंतजार करना चाहिए? एक्सपर्ट्स की राय इस मामले में अलग-अलग है। कुछ जानकार मौजूदा गिरावट को खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि सोने में अभी जोखिम बना हुआ है।