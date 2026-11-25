शेयर बाजार भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)
Stock Market on 25th Nov 2026: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को जबरदस्त बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1.82 फीसदी या 1502 अंक की बढ़त के साथ 83,938 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 1.85 फीसदी या 469 अंक की बढ़त के साथ 25,819 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 27 शेयर हरे निशान पर और 3 शेयर लाल निशान पर थे।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|हिंदुस्तान यूनिलीवर
|2,141.80
|6.08%
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|1,185.50
|4.66%
|एचडीएफसी लाइफ
|601.30
|4.58%
|नेस्ले इंडिया
|1,358.50
|4.03%
|इंडिगो
|5,720.00
|3.57%
|ट्रेंट
|3,319.60
|3.48%
|एचडीएफसी बैंक
|846.20
|3.47%
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,640.00
|3.44%
|बजाज फाइनेंस
|1,131.35
|3.27%
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,162.00
|2.82%
|आईटीसी
|309.25
|2.74%
|इटरनल
|371.70
|2.65%
|इंफोसिस
|1,130.00
|2.41%
|बजाज फिनसर्व
|1,925.00
|2.39%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|टाटा स्टील
|159.30
|-2.27%
|मैक्स हेल्थकेयर
|1,076.30
|-1.22%
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|889.90
|-1.17%
|जेएसडब्ल्यू स्टील
|1,302.50
|-0.72%
|श्रीराम फाइनेंस
|989.95
|-0.60%
|भारती एयरटेल
|2,117.50
|-0.52%
|ओएनजीसी
|222.00
|-0.38%
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,668.50
|-0.35%
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी FMCG में 3.79 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.16 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 2.21 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 2.38 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.37 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.21 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 2.13 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.30 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर सबसे अधिक गिरावट निफ्टी मीडिया में 4.44 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी मेटल में 2.04 फीसदी गिरावट दर्ज हुई।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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