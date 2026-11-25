सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी FMCG में 3.79 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.16 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 2.21 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 2.38 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.37 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.21 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 2.13 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.30 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर सबसे अधिक गिरावट निफ्टी मीडिया में 4.44 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी मेटल में 2.04 फीसदी गिरावट दर्ज हुई।