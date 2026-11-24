8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को मिलने वाली कुल सैलरी में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि, नई बेसिक पे और हर महीने खाते में आने वाली रकम एक जैसी नहीं होती। केंद्रीय कर्मचारियों की कुल सैलरी में बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और दूसरे भत्ते भी शामिल होते हैं। नए वेतन ढांचे में महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग करेगा। इसके अलावा HRA और दूसरे भत्तों की गणना भी नए वेतन ढांचे के अनुसार की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की कुल सैलरी और इन-हैंड सैलरी दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।