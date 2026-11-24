दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब खबर है कि उन्होंने कंपनी के बोर्ड के सामने पहले सामने आए तीन अफेयर के अलावा अन्य महिलाओं के साथ संबंध होने की बात भी स्वीकार की है। 63 वर्षीय हुआंग ने अपने व्यवहार पर अफसोस जताया है। यह खुलासा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को एनवीडिया के बोर्ड की लंबी बैठक हुई थी। इसमें बोर्ड के सदस्यों ने कई घंटे तक हुआंग से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया में पहले से चर्चा में रहे मामलों के अलावा कुछ अन्य अफयर्स के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने अपने आचरण पर पछतावा भी जताया। बोर्ड के सदस्यों ने भी उन्हें पारदर्शिता और ईमानदारी के महत्व को लेकर समझाया। काफी चर्चा के बाद बोर्ड ने फैसला किया कि कंपनी की कमान दोबारा हुआंग को सौंपना ही बेहतर होगा।