बिसलेरी को लेकर साल 2022-23 में एक बड़ी कारोबारी चर्चा हुई थी। उस समय रमेश चौहान ने कंपनी को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेचने की संभावना पर विचार किया था। इस सौदे की कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपये बताई गई थी। उस समय माना जा रहा था कि जयंती की फैशन और फोटोग्राफी में दिलचस्पी के कारण परिवार कंपनी की जिम्मेदारी किसी दूसरे कारोबारी समूह को सौंप सकता है। हालांकि, टाटा के साथ बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुंची। इसके बाद जयंती ने परिवार के इस बड़े कारोबार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। इस तरह बिसलेरी की कमान चौहान परिवार के पास ही बनी रही।