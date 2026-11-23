24 Carat Gold Rate 23rd Nov 2026: सोने-चांदी के लिए पिछला हफ्ता बड़ी गिरावट लेकर आया था। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत बढ़त के साथ हुई है। घरेलू वायदा और हाजिर दोनों बाजारों में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को सुबह के सत्र में 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर रेट बढ़कर 1,25,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट बढ़कर 1,22,610 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,11,810 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,01,760 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 81,030 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।