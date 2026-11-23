सोने में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
24 Carat Gold Rate 23rd Nov 2026: सोने-चांदी के लिए पिछला हफ्ता बड़ी गिरावट लेकर आया था। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत बढ़त के साथ हुई है। घरेलू वायदा और हाजिर दोनों बाजारों में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को सुबह के सत्र में 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर रेट बढ़कर 1,25,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट बढ़कर 1,22,610 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,11,810 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,01,760 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 81,030 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।
|सोने की शुद्धता
|भाव (रुपये में)
|24 कैरेट
|₹1,25,630
|22 कैरेट
|₹1,22,610
|20 कैरेट
|₹1,11,810
|18 कैरेट
|₹1,01,760
|14 कैरेट
|₹81,030
तनिष्क में सोमवार को 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,16,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। यहां 18 कैरेट गोल्ड का रेट 95,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,27,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।
कल्याण ज्वैलर्स के जयपुर शोरूम में सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 94,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 73,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
|ज्वैलर्स
|24 कैरेट
|22 कैरेट
|18 कैरेट
|14 कैरेट
|तनिष्क
|₹1,27,090
|₹1,16,500
|₹95,320
|कल्याण ज्वैलर्स (जयपुर)
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|₹73,820
|जोयालुक्कास
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|₹1,26,550
|₹1,16,000
जोयालुक्कास के ऑनलाइन स्टोर्स पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट सोमवार को 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 94,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।
एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने-चांदी की वायदा कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। सोमवार दोपहर 12 बजे 4 दिसंबर की डिलीवरी वाले सोने का भाव 2.48 फीसदी या 3023 रुपये की बढ़त के साथ 1,24,801 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी का भाव इस समय 3.31 फीसदी या 4,887 रुपये की बढ़त के साथ 1,52,702 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
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