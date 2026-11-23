टाटा स्टील सिर्फ अपने दो बिजनेस ही एपीएल अपोलो ट्यूब्स को नहीं बचेगी, बल्कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स में हिस्सेदारी भी खरीदेगी। कंपनी ने APL अपोलो ट्यूब्स में 26.38% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 15,510.6 करोड़ रुपये की डील का ऐलान किया है। इसके साथ ही कंपनी ने एपीएल अपोलो में 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर भी पेश किया है। डील के मुताबिक, टाटा स्टील एपीएल अपोलो के प्रमोटर ग्रुप से 2,100 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 26.38% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके अलावा कंपनी ने अन्य शेयरधारकों से 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2,301.40 रुपये प्रति शेयर का ओपन ऑफर दिया गया है। इस ओपन ऑफर पर करीब 16,756 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस डील को पूरा करने के लिए नियामकीय मंजूरी जरूरी होगी। दोनों कंपनियों का टार्गेट मार्च 2027 तक पूरी प्रक्रिया समाप्त करने का है।