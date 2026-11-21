क्रिप्टो बाजार में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर को लेकर बढ़ती चिंता और शेयर बाजार में कमजोरी का असर भी क्रिप्टो निवेशकों के भरोसे पर पड़ा है। इसके अलावा अक्टूबर के आखिर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance में हुई हैकिंग की घटना ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई। अमेरिका में नवंबर के मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी जीत और क्रिप्टो से जुड़े कानूनों को लेकर धीमी पड़ती प्रक्रिया को भी बाजार में कमजोरी की वजह माना जा रहा है।