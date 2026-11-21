IPO December 2026: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए दिसंबर का महीना काफी मौके लेकर आने वाला है। भारतीय प्राइमरी मार्केट में कई बड़ी कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें बीयर बनाने वाली कंपनी काल्सबर्ग, फिटनेस कंपनी कल्ट.फिट, सोलर एनर्जी सेक्टर की Avaada Electro और फार्मा कंपनी Encube Ethicals जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दिसंबर 2026 में आईपीओ के जरिए कंपनियां करीब 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये जुटा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह साल के सबसे व्यस्त आईपीओ सीजन में से एक हो सकता है। खास बात यह है कि इस बार अलग-अलग सेक्टर की कंपनियां बाजार में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इनमें फिटनेस, फूड सर्विस, हेल्थकेयर, बेबी प्रोडक्ट्स, एनर्जी और पर्यावरण से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं।