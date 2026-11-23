नई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में परिवार के सदस्य भी यात्री बीमा के दायरे से बाहर हो सकते हैं। भारतीय बीमा नियामक IRDAI के नए नियम 15 दिसंबर 2026 से लागू होने वाले हैं। इसके बाद कार और दोपहिया वाहनों की बीमा पॉलिसी चार अलग-अलग हिस्सों में होगी। वाहन मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से कवर चुन सकेंगे। हालांकि, इनमें से सिर्फ दो कवर लेना अनिवार्य होगा। बाकी कवर नहीं लेने पर दुर्घटना की स्थिति में वाहन मालिक, उसके परिवार और गाड़ी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।