Gold Price: सोने की घरेलू और वैश्विक दोनों कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर भी सोना-चांदी के भाव हरे निशान में आ गए हैं। इससे ग्राहकों के बीच यह चर्चा हो रही है कि क्या सोने-चांदी में गिरावट का दौर पूरी तरह खत्म हो गया है? मास्टर कैपिटल सर्विसेस के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ रवि प्रकाश सिंह से जब पत्रिका डॉट कॉम ने पूछा तो उन्होंने बताया कि सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि डॉलर में मजबूती और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से इन कीमती धातुओं पर लगातार दबाव बन रहा है। हालांकि, कीमतें जरूरत से ज्यादा गिरने के कारण शॉर्ट टर्म में इनमें रिकवरी आ सकती है।