भारतीय बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की वापसी ने हाल के दिनों में तेजी को सहारा दिया है। जिन विदेशी निवेशकों ने पहले भारतीय बाजार से दूरी बना रखी थी, वे अब लगातार खरीदारी कर रहे हैं। उनकी खरीदारी का सिलसिला लगातार 15 कारोबारी सत्रों तक पहुंच गया था। इस महीने अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में 1.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का शुद्ध निवेश कर चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के एशिया फंड मैनेजर सर्वे में भी भारत पहली बार जनवरी के बाद नेट ओवरवेट बाजार बना है। इससे संकेत मिलता है कि वैश्विक निवेशकों का भारतीय बाजार को लेकर नजरिया बदला है। हालांकि, इतनी तेज बढ़त के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया है। बाजार के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचने पर बिकवाली बढ़ना गिरावट की एक अहम वजह बनी है।