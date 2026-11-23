शेयर बाजार बड़ी गिरावट लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार में आज सोमवार को जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.77 फीसदी या 1483 अंक की गिरावट के साथ 82,435 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 8 शेयर हरे निशान पर और 22 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 1.75 फीसदी या 450 अंक की गिरावट के साथ 25,349 पर बंद हुआ। इस भारी गिरावट के पीछे सिर्फ मुनाफावसूली ही नहीं, बल्कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बढ़ती निवेशकों की चिंता और रुपये की कमजोरी भी बड़ी वजह है।
पिछले कुछ सत्रों में जोरदार तेजी के बाद निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर शेयर बेचकर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। इसके अलावा, बाजार के बड़े शेयरों में बिकवाली ने भी सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बढ़ाया है। आइए जानते हैं कि इस गिरावट के पीछे प्रमुख कारण कौन-से हैं।
भारतीय बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की वापसी ने हाल के दिनों में तेजी को सहारा दिया है। जिन विदेशी निवेशकों ने पहले भारतीय बाजार से दूरी बना रखी थी, वे अब लगातार खरीदारी कर रहे हैं। उनकी खरीदारी का सिलसिला लगातार 15 कारोबारी सत्रों तक पहुंच गया था। इस महीने अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में 1.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का शुद्ध निवेश कर चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के एशिया फंड मैनेजर सर्वे में भी भारत पहली बार जनवरी के बाद नेट ओवरवेट बाजार बना है। इससे संकेत मिलता है कि वैश्विक निवेशकों का भारतीय बाजार को लेकर नजरिया बदला है। हालांकि, इतनी तेज बढ़त के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया है। बाजार के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचने पर बिकवाली बढ़ना गिरावट की एक अहम वजह बनी है।
सोमवार को बाजार के कई बड़े शेयरों में काफी अधिक गिरावट दर्ज की गई। इनमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज शेयर शामिल रहे। निफ्टी में एचडीएफसी बैंक की हिस्सेदारी करीब 9.9 फीसदी है। पिछले एक महीने में इस शेयर में लगभग 20 फीसदी की तेजी आई थी। ऐसे में निवेशकों ने इसमें भी मुनाफावसूली की।
निफ्टी की परफॉर्मेंस उसके शेयरों के बाजार पूंजीकरण के आधार पर तय होती है। यानी जिन कंपनियों का इंडेक्स में वजन ज्यादा है, उनके शेयरों में गिरावट का असर भी अधिक पड़ता है। यही वजह है कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े शेयरों में बिकवाली होने पर निफ्टी पर ज्यादा दबाव दिखता है। छोटे शेयरों में तेजी के बावजूद बड़े शेयरों की गिरावट इंडेक्स को नीचे खींच सकती है।
अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की चिंता एक बार फिर बढ़ रही है। CME के FedWatch टूल के मुताबिक, बाजार दिसंबर की बैठक में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर बढ़ाए जाने की 93 फीसदी संभावना मान रहा है। फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक ने शुक्रवार को ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की वकालत की थी। उनका कहना था कि महंगाई को लेकर चिंता काफी ज्यादा है और मौजूदा ब्याज दरें इसे काबू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
अब निवेशकों की नजर बुधवार को आने वाले अमेरिका के पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) महंगाई आंकड़ों पर है। फेडरल रिजर्व महंगाई के रुझान को समझने के लिए इस आंकड़े पर खास ध्यान देता है। उसका लक्ष्य महंगाई दर को 2 फीसदी तक लाना है।
अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से वहां के निवेश विकल्प विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं। ऐसे में वे भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी बाजारों में लगा सकते हैं। इससे भारत में विदेशी निवेश घटने, रुपये पर दबाव बढ़ने और कंपनियों की लागत बढ़ने का जोखिम रहता है। कर्ज महंगा होने से शेयरों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है।
डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में भी तेज गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को रुपया 92.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इसके बाद इसमें और कमजोरी आई और यह 92.50 के स्तर को पार करते हुए 93 रुपये प्रति डॉलर के करीब पहुंचने की ओर बढ़ा। रुपये में गिरावट का सबसे बड़ा असर आयात पर पड़ता है। भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है। डॉलर महंगा होने से तेल खरीदने की लागत बढ़ जाती है। इससे कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है और महंगाई पर भी दबाव आ सकता है।
कमजोर रुपया विदेशी निवेशकों के रिटर्न को भी प्रभावित करता है। डॉलर में निवेश का मूल्य घटने की आशंका से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, आईटी और फार्मा जैसी निर्यात आधारित कंपनियों को रुपये की कमजोरी से कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनकी डॉलर में होने वाली कमाई को रुपये में बदलने पर ज्यादा रकम मिलती है।
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