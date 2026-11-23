Nvidia Share Price: अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) में जेनसन हुआंग के CEO पद पर वापसी होने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिला। अमेरिकी शेयर बाजार में कंपनी के शेयर 33 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी के साथ खुले। इससे पहले जेनसन हुआंग के पद छोड़ने की खबर आने पर शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। कारोबार के दौरान शेयर करीब 14 फीसदी तक टूट गया था। यानी की जेनसन हुआंग की वापसी की खबर आते ही कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।