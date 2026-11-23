जेनसेन हुआंग के CEO पद पर वापसी होते ही कंपनी के शेयरों में भारी उछाल आया (Photo-IANS)
Nvidia Share Price: अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) में जेनसन हुआंग के CEO पद पर वापसी होने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिला। अमेरिकी शेयर बाजार में कंपनी के शेयर 33 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी के साथ खुले। इससे पहले जेनसन हुआंग के पद छोड़ने की खबर आने पर शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। कारोबार के दौरान शेयर करीब 14 फीसदी तक टूट गया था। यानी की जेनसन हुआंग की वापसी की खबर आते ही कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जेनसन हुआंग को वापस CEO पद नियुक्त करने के बाद कंपनी के शेयर पिछले बंद भाव 125.53 डॉलर से 33.07 डॉलर चढ़कर 167.04 डॉलर पर पहुंच गए। ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यह फैसला दिखाता है कि इससे निवेशक खुश हैं। शेयर की इस तेजी का असर अमेरिकी शेयर बाजार पर भी देखने को मिला।
नैस्डैक फ्यूचर्स 6.93 फीसदी उछलकर 26,868.50 पर पहुंच गया। वहीं, एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 4.53 फीसदी चढ़कर 7,249.50 और डॉउ जोन्स फ्यूचर्स 2.59 फीसदी की बढ़त के साथ 49,463.00 पर पहुंच गया, जो वॉल स्ट्रीट के ट्रेडिंग सेशन से पहले मजबूत पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत देता है।
कंपनी ने बताया कि जेनसन हुआंग के साथ बातचीत और बैठकों के बाद उन्हें दोबारा जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया है। बोर्ड को अमरीकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी जानकारी मिली थी। इसके आधार पर बोर्ड ने कहा कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद बोर्ड के चेयरमैन हार्वे सी. जोन्स ने कहा कि हुआंग ही कंपनी का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हैं।
पद पर वापसी के बाद हुआंग ने बोर्ड, कर्मचारियों और शेयरधारकों का आभार जताया। वहीं, कंपनी ने स्पष्ट कहा है कि हुआंग के खिलाफ विदेशी खुफिया गतिविधियों से जुड़ी जांच जारी रहेगी। इसके साथ ही कोलेट क्रेस अंतरिम CEO की जिम्मेदारी छोड़कर फिर से मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) के पद पर काम करेंगी।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार