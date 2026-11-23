वॉशिंगटन। एआई चिप्स की दुनिया की अग्रणी कंपनी एनवीडिया ने सोमवार को घोषणा की कि जेनसन हुआंग तत्काल प्रभाव से फिर कंपनी का प्रेसिडेंट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य नियुक्त कर दिया है। कंपनी के निदेश मंडल ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनसन हुआंग के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि NVIDIA के निदेशक मंडल ने जेनसन हुआंग को सीईओ के पद पर वापस लाने का सही और उचित फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सफलता और समृद्धि के लिए NVIDIA में हुआंग का नेतृत्व जरूरी है।