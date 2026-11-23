AI Image-ChatGpt
Jensen Huang: दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia ने जेनसन हुआंग को फिर से अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त कर दिया है। कंपनी ने सोमवार, 23 नवंबर 2026 को उनकी तत्काल प्रभाव से वापसी का ऐलान किया। Nvidia के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद सर्वसम्मति से उनकी बहाली के पक्ष में मतदान किया। कंपनी के मुताबिक, इस फैसले से पहले अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी इनपुट लिया गया था। बोर्ड ने कहा कि उसे मिले इनपुट के आधार पर भरोसा है कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा।
Nvidia के बोर्ड चेयरमैन हार्वे सी. जोन्स ने कहा कि बोर्ड का मानना है कि कंपनी का नेतृत्व करने के लिए जेनसन हुआंग ही सही व्यक्ति हैं। उनकी वापसी शेयरधारकों, कर्मचारियों, साझेदारों और ग्राहकों के हित में है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को हुआंग पर पूरा भरोसा है और वह उनके दोबारा कंपनी की कमान संभालने को लेकर उत्साहित है।
CEO पद पर वापसी के बाद जेनसन हुआंग ने कहा कि Nvidia में लौटना और नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक का नेतृत्व करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी विनम्रता और नए संकल्प के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मुझ पर भरोसा जताने और विचार-विमर्श करने के लिए मैं Nvidia बोर्ड का धन्यवाद करता हूं।
हुआंग ने विशेष रूप से बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स, CFO कोलेट क्रेस और एग्जीक्यूटिव टीम का आभार जताया। उन्होंने अपने कर्मचारियों, शेयरधारकों, इंडस्ट्री के दूसरे नेताओं और दुनिया भर के साझेदारों को भी समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने परिवार के प्रति भी आभार व्यक्त किया।
जेनसन हुआंग की वापसी इसलिए भी अहम है, क्योंकि उन्होंने इसी महीने 12 नवंबर को Nvidia के CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कंपनी की CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया था। बोर्ड ने उस समय नए स्थायी CEO की तलाश शुरू करने की बात कही थी।
बड़ी खबरेंView All
विदेश