Jensen Huang: दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia ने जेनसन हुआंग को फिर से अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त कर दिया है। कंपनी ने सोमवार, 23 नवंबर 2026 को उनकी तत्काल प्रभाव से वापसी का ऐलान किया। Nvidia के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद सर्वसम्मति से उनकी बहाली के पक्ष में मतदान किया। कंपनी के मुताबिक, इस फैसले से पहले अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी इनपुट लिया गया था। बोर्ड ने कहा कि उसे मिले इनपुट के आधार पर भरोसा है कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा।