Gun Violence in America: अमेरिका में गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों द्वारा रविवार को दी गई जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम ओहायो के पार्मा शहर में एक बेबी शॉवर (गोद भराई) कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। एक अन्य घटना में कैलिफोर्निया के स्ट्रैथमोर शहर में एक कॉन्सर्ट के दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें नौ लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है।