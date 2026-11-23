ट्रंप ने आगे लिखा कि जैसा कि सबको याद है, मैंने 3 नवंबर के मिडटर्म चुनाव को लेकर दो बातों की भविष्यवाणी की थी। एक, अगर डेमोक्रेट्स जीते तो शेयर बाजार काफी नीचे जाएगा, जो हुआ है। दूसरी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसने आज तक 81,000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला है। वह अपने हमलों में और आक्रामक होगा, यह भी हुआ है। ईरान ने पिछले एक हफ्ते में जितने ड्रोन और मिसाइल दागे हैं, उतने एक साल से ज्यादा समय में कभी नहीं दागे।