आम लोगों के लिए महंगाई, बिजली और रोजगार सबसे बड़े मुद्दे

द फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों के लिए सरकार के कामकाज का आकलन रोजमर्रा की जिंदगी से होता है। उनके लिए आटे की कीमत, बिजली का बिल, रोजगार की उपलब्धता, घर के बाहर की सड़क और बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट के अनुसार, किसी नए प्रांत का गठन अपने आप महंगाई कम नहीं कर सकता। इससे गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं, न्याय और सरकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच भी अपने आप बेहतर नहीं होगी।रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की शासन व्यवस्था की विफलताओं के लिए केवल भौगोलिक सीमाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।