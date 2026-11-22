यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि डारा ओ'ब्रायन ने कहा कि जिस समझौते में जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का जिक्र तक नहीं है, उसे EU स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने मसौदे को जलवायु संकट से निपटने में नाकाफी बताया। दूसरी ओर, चीन ने इस मसौदे को स्वीकार कर लिया। कनाडा और फिजी जैसे देशों ने समुद्र संरक्षण और COP की प्रक्रिया को मजबूत करने पर आगे बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई। इसके अलावा कुछ देश समझौते में कोयला, तेल और गैस का इस्तेमाल कम करने की बात शामिल करना चाहते थे, जबकि कुछ इसके विरोध में थे।